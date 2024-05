Sondaggi, Giorgia Meloni vola: distanza siderale dal Pd, tutti i numeri

23 maggio 2024 a

Elly Schlein si aggrappa a Ipsos: nel sondaggio di Nando Pagnoncelli, pubblicato dal Corriere della Sera, sembrerebbe esserci un clamoroso recupero del Pd su Fratelli d'Italia. Stando ai numeri dell'esperto, il partito di Giorgia Meloni sarebbe in calo del 2% nell'ultimo mese, passando dal 28.5 al 26.5 (comunque più di quanto prese alle politiche). Dall'altro lato della barricata, i dem avrebbero guadagnato l'1.3, salendo al 22.5%: sommando i due risultati, balza all'occhio un recupero di oltre tre punti da parte del partito di Elly Schlein.

Peccato che tutti gli altri istituti demoscopici raccontino un'altra storia: Fratelli d'Italia viaggia intorno al 28%, mentre il Pd supera a fatica il 20%. Un esempio è l'ultima rilevazione dell'Istituto Piepoli che attribuisce a FdI il 28.5% e al Pd il 20.5%.

Volendo poi osservare l'ultimo sondaggio di Noto, mandato in onda da Bruno Vespa a Porta a Porta, si vede che la proporzione non è tanto diversa: 28% per i meloniani e 20.5% per i democratici. Lo studio che meno premia il partito del Presidente del Consiglio in relazione alla Schlein è quello di Swg per Enrico Mentana: 27% a Fratelli d'Italia e 21% al Partito Democratico. Insomma, a Elly non rimane che attaccarsi all'Ipsos e sperare che non sia un sussulto estemporaneo. E anche nel sondaggio di Masia le cose non vanno bene il segretario Pd. Infatti FdI si attesta al 27 per cento mentre il Pd resta inchiodato al 20,4 per cento. Da sottolineare, sempre nel sondaggio Masia, Italia Viva al 4,9, oltre la soglia di sbarramento, mentre Azione arranca al 3,8 per cento. La Lega vola al 9,3 e Forza Italia è stabile al 7,7 per cento. Nessun effetto-Salis per Avs che resta intorno al 4 per cento.