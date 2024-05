Giuseppe Conte fuori controllo contro Meloni e Crosetto: "Ci portano alla 3° guerra mondiale"

30 maggio 2024 a

a

a

"I nostri governanti vogliono prenderci in giro. La verità dei fatti è che passo dopo passo ci stanno portando sull'orlo della terza guerra mondiale": il leader del M5s Giuseppe Conte spara a zero contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto durante un appuntamento elettorale a Catania. Il riferimento è alla guerra in corso tra Russia e Ucraina. E alle dichiarazioni di diversi leader, tra cui quello della Nato, Jens Stolteberg, sulla possibilità di attaccare obiettivi russi con le armi fornite dall'Alleanza.

"La cosa è evidente, ma anche qui abbiamo un governo pavido: un ministro Crosetto e una premier Meloni che seguono queste indicazioni passivamente e si limitano a dire che occorre prudenza, ma stiamo andando nella Terza Guerra Mondiale". E ancora: "Ovviamente, è la logica dell'escalation militare: ad una reazione segue una controazione e poi purtroppo adesso iniziamo a sfiorare anche concretamente il rischio del confronto nucleare".

"Quando lui ha dato della str*** a Meloni....". Clamoroso: Travaglio spiana De Luca

L'ex premier ha attaccato l'esecutivo anche per la linea adottata sulle tensioni in Medio Oriente: "Abbiamo un governo pavido, vigliacco. Non solo sul riconoscimento della Palestina nicchia, ma per tre volte si è astenuto all'Assemblea delle Nazioni unite su una risoluzione che chiedeva il cessate il fuoco. Non mi sento rappresentato da questo governo, dobbiamo auspicarne uno che non si volti dall'altra parte di fronte a un massacro perpetrato da mesi che ha coinvolto 35 mila vittime civili palestinesi, la maggior parte delle quali donne e bimbi. E questo massacro continua a Rafah".