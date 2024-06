Elly Schlein risponde a Giorgia Meloni: "Io scappo?", altro veleno

02 giugno 2024 a

Giorgia Meloni è stata molto chiara: "Elly Schlein fugge dal confronto. Elly sei d'accordo che io non sia democratica? Elly, condividi o no? Non scappare. E se non sono democratica, cosa sono? Un dittatore? E se sono un dittatore, cosa si fa, la lotta armata per depormi?", ha tuonato il premier da piazza del Popolo a Roma chiudendo la campagna elettorale per le Europee del prossimo 8 e 9 giugno.

E su Repubblica questa mattina arriva la risposta di Elly Schlein che ribalta la faccenda e attacca Meloni: "Io scappo? È lei che scappa dalle sue responsabilità, io non so per quanto tempo ancora si comporterà come se fosse all’opposizione anziché al governo. Sta lì da un anno e mezzo e le condizioni materiali delle persone sono peggiorate: però, per lei, è sempre colpa di qualcun altro. Ma del suo vittimismo di Stato gli italiani che non arrivano alla fine del mese non se ne fanno nulla". Infine aggiunge: "La presidente del Consiglio spenga le luci del suo show e torni nel Paese reale: vedrebbe tantissimi italiani che faticano, che pur avendo un lavoro non riescono a mettere su famiglia o a pagare il nido per i figli, che rinunciano a curarsi a causa delle liste d’attesa infinite. Un’Italia molto diversa da quella che lei, chiusa nel palazzo, incapace di ascoltare i bisogni veri delle persone, si ostina a raccontare", afferma.