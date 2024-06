Bonelli contro Salvini: "Violato il silenzio, intervenga il Viminale"

08 giugno 2024 a

a

a

Un attacco frontale, quello di Angelo Bonelli contro Matteo Salvini. Un tentativo estremo (e a tratti maldestro) di agitare le acque nel primo giorno di voto per le europee. Secondo uno dei due leader di Alleanza Verdi e Sinistra (l'altro è Nicola Fratoianni), il vicepremier e leader della Lega avrebbe violato il silenzio elettorale. Per questo, spiega il deputato verde, dovrebbe intervenire il Viminale.

"Il ministero dell'Interno deve intervenire immediatamente e sanzionare Salvini per violazione del silenzio elettorale. Piantedosi dica qualcosa per l'onore e la dignità delle istituzioni. Il leader della Lega dimostra totale disprezzo al rispetto delle leggi", sono le parole di Bonelli, che sabato nel pomeriggio, intorno alle 15.30, si è recato al seggio numero 4 di via Canestrini a Rovereto, in provincia di Trento, per porre la sua scheda nell'urna.

Per la cronaca, fuori dal seggio, Salvini a domanda se avesse votato "la decima" (il riferimento è allo spot elettorale del generale Roberto Vannacci, candidato della Lega e capolista nella circoscrizione Centro) ha risposto ridendo: "L'ho messa bella forte la decima sulla scheda". Poi, come riferisce una nota della Lega, ha nuovamente attaccato il presidente francese Emmenuel Macron sul tema della guerra in Ucraina, come già avvenuto nei giorni scorsi: "Un voto per la pace, contro i bombaroli come Macron". Resta da capire se a Bonelli sia andato più di traverso il riferimento a Vannacci o quello a Macron: abbastanza intuibile, per la verità.