Pd, Lucia Annunziata doppiata da Decaro: gli scandali non pesano

10 giugno 2024 a

a

a

Se Fratelli d'Italia è il primo partito nelle circoscrizioni Nordovest, Nordest, Centro e Isole il Pd è primo nella circoscrizione Sud. Nel dettaglio, il Pd è primo in Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia e Basilicata.

Per quanto riguarda le preferenze, ottengono buoni risultati Nardella, Ricci e Zingaretti. Flop totale di Marco Tarquinio e Bartolo. Nel sud il sindaco di Bari Decaro è in testa e doppia Lucia Annunziata. Cecilia Strada guida il Nordovest, Bonaccini è in testa nel nordest.

Super-Giorgia, quante preferenze incassa: è tsunami. Trionfo FdI, bene Pd, FI davanti a Lega, disastro M5s, botto Avs, Renzi-Calenda out

Decaro è infatti il più votato nel Pd alle Europee. Nonostante il caso Puglia, al Sud - dove è il Pd è primo partito, con circa un punto percentuale di vantaggio su Fratelli d’Italia - il sindaco di Bari incassa oltre 490mila voti (di cui 350mila in Puglia), più della capolista Lucia Annunziata, che ne raccoglie circa 240mila.

Segue il governatore dell’Emilia Romagna e presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini, che sfiora le 380mila preferenze, di cui 250mila nella sua regione. La capolista al Nord Ovest Cecilia Strada raccoglie circa 260mila voti. La segretaria Elly Schlein, candidata al Centro e nelle Isole ottiene oltre 200mila voti (in questo caso mancano all’appello i voti di oltre 2mila sezioni). Malissimo Tarquinio che ha raccolto un bacino di circa 25mila voti.

I soliti comunisti: uno choc, ecco dove Avs ha preso il 40% (e chi ha scritto Ilaria Salis sulla scheda)

Giorgio Gori è un nuovo membro del prossimo Parlamento Europeo: il sindaco di Bergamo è stato eletto nel collegio Nord Ovest con quasi 200mila voti, risultato che lo colloca alle spalle della sola capolista Cecilia Strada. Gori era collocato solo sesto nella lista del Partito Democratico. Gori insomma si conferma uno dei nomi forti del Pd lombardo.