L'Aria che tira, Licia Ronzulli: "Salis dal carcere al Parlamento, assurdo"

"C'è un Paese un po' strano, un Paese che vota in massa Vannacci che dice cose molto forti e un Paese che elegge la Salis, che va dal carcere direttamente al Parlamento Europeo. Cosa per me assurda": Licia Ronzulli, ospite di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, lo ha detto in merito alle elezioni europee dello scorso weekend. Elezioni che hanno portato a Bruxelles sia il generale candidato con il Carroccio sia l'attivista milanese ai domiciliari in Ungheria, candidata invece con Avs di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

"Non esiste - ha proseguito la capogruppo di Forza Italia al Senato - per anni abbiamo criticato Berlusconi e professionisti che nulla avevano a che fare con la politica ma avevano il difetto di non essere politici e poi c'è una parte di italiani, non so quale, probabilmente i centri sociali, che vota una... Vorrei capire qual è il merito della Salis, essere apparsa in tv con i ceppi?", ha detto in riferimento alle immagini della 39enne con mani e piedi legati nel tribunale ungherese. "Il merito... Poverina", l'ha interrotta il conduttore. E la Ronzulli ha chiosato: "L'ho usato apposta 'merito', era il paradosso".

