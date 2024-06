G7, il ringraziamento di Decaro a Giorgia Meloni: "Ha reso la Puglia il centro del mondo"

15 giugno 2024 a

Il G7 appena concluso ha rimesso l'Italia al centro del mondo. In particolare Borgo Egnazia, la piccola località pugliese dove si è svolto il prestigioso summit internazionale. Giorgia Meloni, padrona di casa dell'evento, ha accolto nel nostro Paese i leader degli Stati più influenti del globo. E ha ricevuto il plauso di tutti i giornali esteri, che hanno sottolineato il prestigio del presidente del Consiglio quale unico leader del G7 che non rischia di essere defenestrato nel breve termine.

Ma i complimenti alla leader di Fratelli d'Italia sono arrivati anche da un esponente politico dell'opposizione. Si tratta del sindaco uscente di Bari Antonio Decaro, appena eletto all'Europarlamento dopo aver ottenuto una valanga di preferenze tra gli elettori del Partito democratico. Il primo cittadino ha voluto ringraziare Giorgia Meloni per aver dato grande visibilità alla sua regione. "Si sono conclusi oggi i lavori del G7 in Puglia. Un'occasione straordinaria che ha reso la nostra regione il centro del mondo - ha scritto sui suoi profili social -. È doveroso ringraziare il governo e la presidente Giorgia Meloni per aver scelto la nostra terra per ospitare i leader del mondo, mostrando il volto accogliente dei nostri luoghi - ha continuato -, la forza della nostra storia e la grandissima professionalità di un sistema, quello ricettivo e turistico, che conta migliaia di operatori e che in questi anni sono stati parte della rinascita pugliese".

Non tutti al Nazareno però sono della stessa opinione. Il governatore della Puglia Michele Emiliano ha criticato la scelta di Giorgia Meloni riguardo alla località che ha ospitato il summit. "Il sindaco di Fasano ha fatto bene a scrivere una lettera perché effettivamente se si doveva fare un annullo filatelico era opportuno precisare che Borgo Egnazia si trova a Fasano, una città importantissima e di grande tradizione".