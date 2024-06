Sondaggio Mentana, il M5s sprofonda ancora dopo le europee: ecco le cifre

17 giugno 2024 a

a

a

Perdono consensi sia il Pd che il M5s rispetto ai risultati ottenuti alle ultime europee: lo conferma l'ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 e illustrato dal direttore del telegiornale Enrico Mentana. Il partito guidato da Elly Schlein ha perso lo 0,3% rispetto alle elezioni dell'8 e 9 giugno, passando dal 24,1 al 23,8%. Mentre i pentastellati di Giuseppe Conte, perdendo sempre lo 0,3, sono scesi dal 10 al 9,7%, confermando così un momento di crisi piuttosto profondo.

Leggera flessione per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che perde lo 0,2, portandosi così dal 28,8 delle europee al 28,6% ma confermandosi comunque primo partito. Subito dopo dem e grillini ecco invece Forza Italia di Antonio Tajani al 9% (+0,4%). In quest'ultimo caso Mentana ha precisato: "Intendiamo FI e Noi moderati così come era nel cartello elettorale per le europee". A seguire c'è la Lega di Salvini all'8,8, che registra un meno 0,2 rispetto alle scorse elezioni. Su dello 0,2 invece Avs, che passa da 6,7 a 6,9%. In fondo alla classifica ci sono Azione di Carlo Calenda al 3,6% (+0,3); Pace terra dignità al 2,3 (+0,1); poi +Europa al 2,1 e Italia Viva all'1,8, che acquistano un +0,1 rispetto alle europee; Libertà di Cateno De Luca all'1,1 (-0,1).