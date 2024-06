Autonomia differenziata, l'ira di Conte: "Spaccano l'Italia col favore delle tenebre"

19 giugno 2024 a

a

a

Giuseppe Conte è furibondo per l'approvazione del ddl sull'Autonomia differenziata. "Spaccano l’Italia con il favore delle tenebre", si sfoga il leader del Movimento 5 stelle in un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

"Sono le 7.39: da ieri e per tutta questa notte stiamo contrastando la maggioranza decisa ad approvare, in questa seduta fiume alla Camera, il disegno di legge Spacca-Italia, che condanna il Sud e le aree più in difficoltà del Paese al peggioramento delle proprie condizioni riguardanti la sanità, l’istruzione, i trasporti", prosegue Conte. "Continueremo a contrastarli in tutti i modi: in Parlamento e nelle piazze".

Dopo una lunga maratona notturna, con 172 sì, 99 no e un astenuto, la Camera ha infatti dato il via libera definitivo al ddl sull'Autonomia differenziata. Il provvedimento, già approvato dal Senato, diventa quindi legge, con grande soddisfazione da parte del governo e della maggioranza.

Rabbia invece tra le fila delle opposizioni. Nel corso della lunga seduta, durata fino a tarda notte, il Movimento 5 Stelle ha protestato tra i banchi di Montecitorio cantando l’inno di Mameli e sventolando bandiere italiane. Disappunto anche dal Pd. "Crediamo che sia uno sfregio al lavoro del Parlamento ed alle istituzioni", ha detto la dem Chiara Braga. "Ci avete tenuto qui per uno scalpo, un cinico baratto. Cambiate il vostro nome di in 'Brandelli d'Italia' o ’Fratelli di mezza Italia' visto che la state spaccando, vergogna", attacca Elly Schlein.