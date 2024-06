Autonomia, quando Bonaccini nel 2022 diceva: "Un'opportunità che vogliamo cogliere"

20 giugno 2024 a

a

a

"L’autonomia differenziata è una opportunità prevista dalla nostra Costituzione che noi vogliamo cogliere": a dirlo nessun esponente di centrodestra, ma Stefano Bonaccini nel 2022. Il governatore dell'Emilia Romagna oggi invece si dice contrario al ddl Calderoli approvato dal Parlamento. "Abbiamo avvertito bene il rigurgito centralista in questi anni, anche nel mio partito, soprattutto da quella parte della politica che si è misurata poco con i problemi concreti della pandemia - aveva detto due anni fa -. Bisogna dare priorità alle competenze e alle funzioni che meglio rafforzino la capacità di governo del sistema territoriale, per aumentare l’efficacia dell’azione a favore delle comunità locali e potenziare gli strumenti di semplificazione, programmazione e investimento, anche per superare gli ostacoli che, a oltre quattro anni dall’avvio, rischiano di continuare a bloccare il percorso verso la maggiore autonomia”.

A chi lo ha accusato di incoerenza, però, Bonaccini ha risposto definendo l'attuale riforma come "una colossale presa in giro della proposta che noi avevamo avanzato in Emilia-Romagna, e che era molto diversa da Veneto e Lombardia. La proposta che noi avanzammo con una pre-intesa nel lontano 2018 era stata condivisa e definita insieme a tutte le parti sociali della Regione e non ebbe un solo voto contrario in Consiglio regionale da parte di nessun partito. Puntava a gestire poche delle 23 materie previste, mentre questo governo vuole farle prevedere tutte. Facciamo ridere il mondo".