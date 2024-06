Ilaria Salis, Salvini contro Fratoianni: "Orrenda sinistra da centro sociale"

22 giugno 2024 a

Matteo Salvini stronca Nicola Fratoianni sul tema delle case occupate sollevate dopo il caso di Ilaria Salis. "Mentre la Lega con il Salva-Casa libera milioni di proprietà ostaggio della burocrazia, questa orrenda sinistra da centro sociale rivendica con orgoglio le occupazioni abusive. Semplicemente vergognoso, un invito all'illegalità e alla prepotenza, uno schiaffo ai cittadini perbene. Del resto basta vedere chi candidano...", tuona in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook il vicepremier e leader della Lega, commentando le parole del leader di Sinistra italiana e deputato di Avs, che aveva detto: "Ilaria Salis rivendica la militanza nel movimento di lotta per il diritto alla casa? Mi ritrovo nelle battaglie per questo diritto, anche nelle occupazioni".

Anche Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, attacca Fratoianni: "Ilaria Salis, neoeletta al Parlamento Europeo, e sulla sua scia Nicola Fratoianni, co-leader dell’Alleanza Verdi e Sinistra rivendicano le occupazioni abusive delle case arrivando addirittura a non considerarlo reato ma una legittima protesta. Fratelli d’Italia, invece, rivendica le norme varate finora per garantire il diritto alla casa, per agevolare i giovani e le coppie nell’acquisto della prima abitazione e soprattutto per difendere i proprietari di casa dall’illegalità delle occupazioni con pene più severe e procedure di sgombero più veloci".

"Per noi la casa è di chi se l’è onestamente comprata non di chi se la prende con la violenza", conclude Malan. "Mi chiedo quale sia al riguardo la posizione di Pd e M5s, e degli altri componenti del campo largo. Se a loro va bene il campo largo dell’illegalità e del sopruso, FdI resta per il rispetto della legge e dei diritti".