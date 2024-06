Ilaria Salis denunciata dalla Lega: il reato contestato

25 giugno 2024 a

a

a

Le parole di Ilaria Salis che giustificano le occupazioni abusive hanno fatto molto rumore. E anche qualche cosa in più, con la Lega che è pronta a denunciare la neo eurodeputata per istigazione a delinquere. Come ci spiega l’eurodeputata Silvia Sardone.

«Trovo gravissimo che un’europarlamentare eletta si metta a fare l’elogio delle occupazioni abusive. È ridicolo dire che le occupazioni riducano il degrado quando invece non fanno che alimentarlo. Questo furore ideologico per giustificare le sue azioni è imbarazzante e preoccupante. La sinistra come al solito dimostra di stare dalla parte sbagliata. Nulla che meravigli tra l’altro, visto che le amministrazioni comunali, da Milano a Roma, hanno sempre favorito le occupazioni abusive o hanno addirittura garantito edifici comunali ai centri sociali come Sala con gli antagonisti del Lambretta o come volevano fare a Torino con Askatasuna».

"Pagheremo noi i debiti che ha lasciato": case popolari in rivolta contro Ilaria Salis

Sardone scodella poi un altro tema, quello che riguarda il diritto di avere una casa di quelli che l’hanno chiesta regolarmente e che magari sono in lista d’attesa da anni: «Una volta la sinistra difendeva i più deboli, gli ultimi. Ora sembra voler sostenere i furbi e i delinquenti. Chi occupa in barba alle regole danneggia gli onesti e le famiglie in difficoltà che aspettano il proprio turno. Non esiste alcuna “giustificazione etica, morale e politica” in queste azioni delinquenziali. Il messaggio che passa è molto pericoloso: una forza politica sta diffondendo l’idea che occupare sia un diritto da tutelare e sostenere e non un reato». Un altro tema piuttosto caldo in questa vicenda è il silenzio assordante non solo di Verdi e Sinistra, ma anche - se non soprattutto - del Pd. Anche su questo Silvia Sardone ha idee piuttosto chiare: «Con la candidatura di Ilaria Salis hanno deciso di lanciare un messaggio preciso: premiare chi sostiene l’illegalità.

Nei Comuni fanno lo stesso: premiano chi occupa o i centri sociali, quasi lo facessero “per un bene superiore”. Siamo alla follia. Noi della Lega invece diciamo, con orgoglio, che questi movimenti politici che organizzano le occupazioni, le difendono, non solo attuano comportamenti delinquenziali, ma ci fanno proprio schifo. La realtà è che la sinistra lucra su questi problemi quando invece chi vive veramente in questi quartieri periferici vuole risposte contro il degrado e l’insicurezza». Per tutti questi motivi il Carroccio ha deciso di denunciare Ilaria Salis. «Lo farà contestandole il reato di istigazione a delinquere- conferma Silvia Sardone- perché è indubbio che le parole della Salis possono creare emulazione. La rivendicazione orgogliosa di un reato non è accettabile. Stanno dicendo ai tantissimi italiani che aspettano una casa che sono dei fessi e che per avere la casa è meglio occuparla, magari con il sostegno dei compagni dei centri sociali. Stanno speculando sui bisognosi con arroganza e superficialità. Ancora peggio fanno Fratoianni e la sua compagna, la deputata Piccolotti- chiude l’eurodeputata del Carroccio -, che aveva detto “I reati della Salis sono solo reati da centro sociale, le accuse sono solo quelle di resistenza a pubblico ufficiale”. Il prossimo passo quale sarà? Dire che è giusto insultare e attaccare le forze dell’ordine?».