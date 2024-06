Ilaria Salis, "tutto vero": ecco la prima foto al Parlamento europeo

26 giugno 2024 a

"È tutto vero!": Ilaria Salis pubblica la sua prima foto al Parlamento europeo sul suo account Instagram. Nello scatto appare impostata ma sorridente. Alle sue spalle questa volta non il cartello con la scritta Monza, ma uno schermo su cui si legge "Security". L'eurodeputata, eletta con Avs, è rientrata solo qualche giorno fa dall'Ungheria, dove era accusata di aver partecipato al pestaggio di estremisti di destra ungheresi durante una manifestazione dell'anno scorso a Budapest. L'attivista prima è stata trattenuta in carcere per oltre un anno, poi le sono stati concessi i domiciliari. Infine, grazie all'elezione al Parlamento europeo che le ha conferito l'immunità, le è stato possibile tornare in Italia.

Se da una parte i commenti sotto al post pubblicato questa mattina sono positivi; dall'altra invece non mancano le critiche. "La tristezza di quello che sono diventati gli italiani...che amarezza", ha scritto per esempio un utente. Ieri, intervistata da Repubblica, la Salis ha detto di non essere spaventata dal peso del nuovo ruolo: "Mi spaventava di più essere in un carcere ungherese". Riferendosi alle quasi 176 mila preferenze ricevute, invece, l'attivista ha detto: "In molti mi hanno votato per la questione della mia carcerazione e per sostenere i diritti dei detenuti. Altri per la voglia di portare sulla scena politica qualcosa che provenisse dal basso, perciò manterrò i legami coi movimenti. Porterò tutte quelle esperienze con me a Bruxelles. Attraverso proposte di legge, mozioni e gli altri strumenti degli europarlamentari". E ancora: "Mi batterò per la difesa dei detenuti, del lavoro precario, dei migranti per i quali ci dobbiamo assumere la responsabilità storica dei morti in mare, e del diritto alla casa".