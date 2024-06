Satnam Singh, FdI affonda Soumahoro: "Ipocrita, sfacciato, scandaloso"

27 giugno 2024 a

Riecco Aboubakar Soumahoro. L’ex deputato di Alleanza Verdi Sinistra, oggi nel Misto dopo le inchieste sulle cooperative dei suoi famigliari, interviene sul caso del bracciante morto a Latina invocando un intervento del governo.

«È ipocrita aspettare le tragedie per fare promesse e per piangere lacrime di coccodrillo. La politica dovrebbe prevenirle» dice Soumahoro. «Se la politica vuole davvero onorare Satnam Singh e rendere giustizia alle migliaia di vittime del caporalato, chiedo a tutte le forze politiche di appoggiare la mia proposta di legge promossa da reti di associazioni di migranti per abolire la Bossi- Fini che crea illegalità e sfruttamento, per regolarizzare tutti gli invisibili e di istituire la patente del cibo. Perché solo così si può sconfiggere il caporalato. Spero davvero che stavolta la tragica morte di Satnam Singh non sia vana, e che dalle parole si passi ai fatti».

"Sei senza vergogna". Satnam, Soumahoro attacca il governo, come lo zittisce FdI

Immediata la replica di Giorgio Salvitti, senatore di Fdi: «Atteggiamento sfacciato e ipocrita, se non addirittura scandaloso. Il governo Meloni è in prima linea per difendere i diritti dei lavoratori e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Non possiamo accettare lezioni da chi quei diritti ha permesso fossero calpestati nelle sue coop».