Piantedosi stronca Fratoianni: "Sono certo che anche lui condivide la condanna"

Nicola Fratoianni prova a stuzzicare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sull'inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale, ma fallisce in maniera clamorosa. E' successo durante il Question Time alla Camera dei deputati. Nella sua interrogazione al titolare del Viminale, il leader di Sinistra Italiana ha chiesto a Piantedosi quali "azioni concrete" il suo dicastero "stia mettendo in campo per contrastare neofascismo. Neonazismo. Antisemitismo. Omofobia e razzismo". E non solo. Fratoianni lo ha pure rimproverato di aver detto, nei giorni scorsi, che "l’antisemitismo più pericoloso è quello delle piazze".

Piantedosi ha risposto in maniera puntuale, prima con una dichiarazione inziale e poi con numeri, dati e fatti alla mano. All'inizio del suo intervento, il ministro ha detto di essere contento di "vivere nell’era dei social". Cosa che gli ha consentito "di rendere nota la posizione che ho espresso" sul tema prima che "venisse fatto oggetto di fuorvianti letture". Poi ha precisato di considerare un "dovere innanzitutto etico oltre che istituzionale" il contrasto all’antisemitismo. E, rivolgendosi ai deputati di Avs, ha aggiunto: "Sono certo che anche gli appartenenti al gruppo politico degli onorevoli interroganti possano condividere questa condanna unanime, senza esitazione, nei confronti di chi, o per rigurgiti nostalgici o dietro l’apparente facciata di contestazioni al Governo di Israele, esprime posizioni di sostanziale antisemitismo e di avversione al popolo ebraico".

Il titolare del Viminale, infine, ha parlato di "trasversale e inaccettabile rigurgito dell’antisemitismo" da combattere "su ogni fronte", stigmatizzando allo stesso tempo la "vergognosa ostentazione di gestualità e simboli di totalitarismi" da parte dei giovani militanti di FdI.