Ilaria Salis all'assemblea di Sinistra Italiana, Fratoianni: "Per una volta politica subito utile"

L'europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis è a Roma per partecipare all'assemblea nazionale di Sinistra Italiana. Ad accoglierla fuori dal Centro congressi Frentani di Roma il segretario di SI, Nicola Fratoianni. È la prima volta nella Capitale dopo l'elezione al Parlamento europeo. La Salis, subito dopo il via libera delle autorità ungherese e il ritorno in Italia, aveva disertato l'evento di Sinistra italiana a Milano, evitando anche il video-collegamento, preferendo ritirarsi in privato per recuperare dalla stanchezza.

Ora, dopo aver esordito con un certo impaccio a Bruxelles, ha recuperato energie e tempra morale ed è pronta a partecipare alla vita politica del partito che più di tutti ha puntato su di lei come volano elettorale alle ultime europee, superando anche le legittime perplessità dei verdi guidati dal sodale Angelo Bonelli. "Sono proprio contento per la sua elezione, ogni tanto la politica è davvero subito utile, tirarla fuori da lì...". Sono le parole di Fratoianni, parlando dal palco dell'assemblea nazionale. Per la Salis a quel punto è scattato un lungo applauso corale di tutti i presenti in sala.

Dal palco, il leader di Sinistra Italiana non ha perso occasione per attaccare il governo. Da destra - ha detto - "ci attaccano e ci vogliono pure dare lezioni", anche "su cosa sia la legalità. Vorrei dire a Meloni e Salvini che noi lezioni da questa destra non ne prendiamo: da una destra di governo che non sa pronunciare la parola antifascista", da una maggioranza che ha al suo interno "un partito che deve restituire agli italiani 49 milioni di euro. C'è qualche morosità" ma "abbiamo bilanci trasparenti". E ancora: "Non accettiamo lezioni sulla casa da un governo che ha svuotato il fondo affitti".