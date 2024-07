Elly Schlein: "Il problema dell'antisemitismo non riguarda il nostro partito"

10 luglio 2024 a

a

a

"Il problema dell’antisemitismo non riguarda certo il nostro partito": Elly Schlein lo ha detto a Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. Poi ha aggiunto: "Chiariamo una cosa: l’antisemitismo è una forma di odio e di discriminazione che abbiamo sempre contrastato e continueremo a contrastare. Criticare il governo di estrema destra di Netanyahu e dire che anche i palestinesi hanno diritto a uno Stato dove vivere in pace e in sicurezza come gli israeliani non è antisemitismo".

Su quanto successo in Francia, dove il Nuovo Fronte Popolare si è inaspettatamente imposto sia sui macroniani che sul Rassemblement National, la segretaria del Pd ha detto: "È stato un voto fondamentale innanzitutto per i francesi che hanno risposto con una partecipazione senza precedenti. Una cosa straordinaria, tanto più se pensiamo che noi in Italia affrontiamo invece un astensionismo altissimo": E ancora: "Ora auspico che trovino una maggioranza per governare il Paese perché adesso è questa la sfida". Alla domanda su una possibile replica di questo fronte in Italia, la Schlein invece ha risposto che "non dobbiamo essere alla ricerca di modelli. Dobbiamo invece continuare il lavoro di ascolto che abbiamo fatto in tutti i territori in questo anno e mezzo. È il tempo anche in Italia di costruire l’alternativa che batta queste destre, che, però, va costruita sui 'per' molto prima che sui 'contro'".

La sinistra italiana? No, il clan della Marsigliese: accozzaglia disperata contro Meloni

La leader dem, infine, ha sottolineato che in caso di caduta del governo Meloni non ci sarà nessun governo tecnico: "Con me il Pd tornerà al governo vincendo le elezioni. La mia storia politica nasce dall’opposizione alle grandi intese. Abbiamo vinto le primarie per ridare un’identità chiara al Pd, abbiamo guadagnato 5 punti in percentuale dalle ultime elezioni e dimezzato la distanza in voti assoluti con FdI, quindi Meloni ha poco da festeggiare perché è cresciuta in percentuale solo perché è aumentata l’astensione. Noi stiamo arrivando sul serio".