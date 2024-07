Sondaggio Supermedia, FdI sempre più su e Pd sempre più giù: tutte le cifre

11 luglio 2024 a

Il centrodestra si consolida sul centrosinistra a ormai un mese di distanza dalle elezioni europee. Lo conferma la supermedia dei sondaggi Agi/YouTrend. Dunque, Fratelli d'Italia continua a essere primo partito, mentre Lega e Forza Italia sono molto vicine. Nell'opposizione, invece, sembrano essere confermati i buoni risultati ottenuti da Pd e Avs, mentre il Movimento 5 Stelle starebbe riuscendo a mantenersi sopra il 10%.

Nel dettaglio, quindi, il partito di Giorgia Meloni cresce dello 0,2 e sale così al 29%; il Pd di Elly Schlein perde lo 0,3 e cala così al 23,8; mentre i grillini di Giuseppe Conte acquisiscono lo 0,3% di consensi, portandosi così al 10,3. A seguire ci sono gli altri due partiti di centrodestra, ovvero Forza Italia di Antonio Tajani, che perde lo 0,6 e scende al 9%; e la Lega di Matteo Salvini che va giù dello 0,5, calando all'8,5%. Lieve aumento, +0,1, per i Verdi/Sinistra al 6,9%.

Per quanto riguarda i partiti centristi, Azione di Carlo Calenda è al 3,3 (-0,1); Italia Viva di Matteo Renzi al 2; +Europa all'1,9; Pace Terra Dignità all'1,8 (-0,4); Noi Moderati all'1,1; Sud chiama Nord all'1 (-0,2). Non cambia molto, rispetto al risultato delle europee, nemmeno in termini di coalizioni: il centrodestra cresce dello 0,2% e si porta al 47,6; mentre il centrosinistra perde lo 0,2 e scende al 32,6.