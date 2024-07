La Russa mister fa impazzire la sinistra alla Partita del cuore: "La Schlein la metto lì"

17 luglio 2024 a

Ignazio La Russa in versione mister fa "impazzire" la sinistra alla Partita del cuore. La Nazionale politici scende in campo contro quella Cantanti a L'Aquila, per la tradizionale partita di solidarietà, e il presidente del Senato allenatore d'eccezione per una sera si diverte a mescolare le carte nel cosiddetto campo largo.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, appassionata di calcio e in passato buona giocatrice, viene schierata all'ala destra, e come provocazione goliardica è da Pallone d'oro. In campo il capitano è il leghista Lorenzo Fontana, presidente della Camera, ma c'è anche Matteo Renzi. colto tra l'altro in un insolito abbraccio proprio con la Schlein, che non ha mai mancato di criticare aspramente. E il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte? In attacco, in tandem con Elly. Viene quasi il sospetto che Ignazio li abbia messi l'uno a fianco dell'altra per farli bisticciare, tra un mancato rientro, un passaggio sbagliato o un tiro un po' troppo egoista.

"Io farò l'allenatore come il mio mito, Oronzo Canà e il suo 5 5 5..." scherzava La Russa a Palazzo Madama, pregustando la partita andata in scena martedì sera (e che andrà in onda questa sera in differita su Rai 1). Dall'altra parte della panchina, un veterano come Al Bano Carrisi.

Durante il match. Conte pare aver subito la fatica ("Questi corrono come i diavoli", ha un certo punto sbottato l'ex premier). Perlomeno, la sudataccia è stata per un buon fine: i proventi della biglietteria andranno a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per l'accoglienza delle famiglie dei pazienti e del reparto di pediatria del San Salvatore dell'Aquila per l'acquisto di un ecografo per il pronto soccorso e gli ambulatori pediatrici dell'ospedale civile.