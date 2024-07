Pier Silvio sull'aeroporto Berlusconi: "Noi familiari avvisati a cose fatte, Sala non rompa"

17 luglio 2024 a

a

a

Le modalità con cui l'aeroporto di Malpensa è stato intitolato a Silvio Berlusconi potranno anche essere state discutibili, "ma Sala non rompa". Parole e musica di Pier Silvio Berlusconi, che a margine della presentazione dei palinsesti Mediaset manda un messaggio forte e chiaro al sindaco Pd di Milano Beppe Sala, che nei giorni scorsi si era prima opposto all'intitolazione dello scalo di Linate al Cav, e aveva quindi polemizzare a distanza con la stessa Marina Berlusconi, primogenita dell'ex premier scomparso un anno fa e sorella di Pier Silvio, una volta caduta la scelta sull'aeroporto varesino di Malpensa.

"Le modalità e i tempi non mi hanno fatto impazzire, era chiaro che si sarebbe sollevata la polemica - ammette l'amministratore delegato di Mediaset -, ma mi fa ancora più incavolare la polemica sulla polemica, lo trovo insopportabile e terribile". Pier Silvio Berlusconi mette nel mirino soprattutto Sala: "A lui dico, di' se sei favorevole o no e non rompere. Puoi anche dire che sei contro per mille motivi, ma non fare polemica sulla polemica, pensasse a Milano" invece di "usare la dedica per fare politica. Io vivo in Liguria ma tutte le volte che ci vado dico che Milano è un disastro per traffico, delinquenza, buche".

In ogni caso, ha aggiunto Pier Silvio, "tutto ciò che viene intitolato in onore di nostro padre fa piacere, è un grande onore e se lo stramerita", poi certo, "le polemiche personalmente mi hanno infastidito, ma lasciano anche abbastanza il tempo che trovano".

Magari "non so se era opportuno farlo adesso o meno", ha concluso, sottolineando come "noi figli siamo stati informati a cose quasi fatte", tuttavia chi polemizza oggi credo voglia fare polemiche sulle polemiche, si può dire che come politico non lo meritava ma polemizzare con questi toni non mi è piaciuto. Chi polemizza oggi vuole fare polemica sulla polemica e mi fa abbastanza ridere per non dire di peggio".