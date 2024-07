Renzi-Lotito, rissa al Senato: "Tentativo impossibile", "Fai tristezza". Che gaffe dell'ex premier

18 luglio 2024 a

a

a

Alta tensione in aula al Senato, dove nel giorno del voto in Europa che ha sancito il bis di Ursula von der Leyen alla presidenza del Consiglio Ue al centro dei lavori c'era il decreto liste d'attesa, insomma la sanità.

A parlare ecco Matteo Renzi, leader di Italia Viva rimasto fuori dal nuovo Europarlamento, per il quale si era candidato. Ma durante il suo intervento è costretto a interrompersi a causa del brusio, che sembra levarsi dai banchi di Forza Italia. Dunque l'ex premier chiede ad Anna Rossomando, presidente di turno, di chiedere silenzio in aula. Ma non è così semplice.

Così, ecco che Renzi punta il dito contro Claudio Lotito, accusato di essere il responsabile della confusione: "Grazie presidente, ma cercare di portare alla buona educazione il senatore Lotito è un'operazione alla quale neanche la presidenza del Senato potrà mai arrivare. Ma apprezzo il suo tentativo".

Peccato però che non fosse Lotito a fare confusione, circostanza che la stessa Rossomando fa notare a Renzi. Ma l'ex premier non molla. Dopo le repliche dagli scranni del centrodestra, parole che però era impossibile decifrare, ecco che Renzi ribadisce: "Lotito e quello sopra... è la dimostrazione in una foto di quello che sta facendo la maggioranza cioè usare il tema della sanità per prendere un voto senza affrontare i problemi reali", conclude. Insomma, Renzi contro Lotito anche se, a ben vedere, non c'entrava nulla...

"Mentre la Boschi...": la clamorosa teoria sull'abbraccio tra Renzi e Schlein | Video

Successivamente, ecco piovere la sferzante replica di Lotito: "Che tristezza vedere il senatore Renzi ridotto a rincorrere la popolarità perduta utilizzando in ogni occasione e con ogni mezzo, anche inventato, la visibilità altrui. Comprendo che passare dalla guida del Paese all'indifferenza ed ininfluenza politica sia molto frustrante. Per questi motivi gli vogliamo tutti bene e gli esprimo tutta la mia solidarietà umana", conclude il forzista dopo che Renzi lo aveva invitato alla "buona educazione".

Renzi contro Lotito al Senato: clicca qui per vedere il video