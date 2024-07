In Onda, Lucia Annunziata: "La carta elettronica non ha funzionato", ombre sul voto-Ue

18 luglio 2024 a

Il giorno del bis di Ursula von der Leyen, confermata alla presidenza della Commissione Ue. Una conferma arrivata con 401 voti totali, una 50 i franchi tiratori stimati, e l'apporto decisivo dei Verdi, convinti da Ursula che si è spesa in un discorso in cui ha reso il "green deal" argomento assolutamente centrale.

E proprio per questa centralità delle politiche verdi più spinte, Fratelli d'Italia alla fine ha deciso di votare contro von der Leyen: da Giorgia Meloni e i suoi un secco "no". Al contrario, Pd favorevole al bis, così come Forza Italia, unica tra le forze di maggioranza (anche la Lega, infatti, ha votato contro quello che Matteo Salvini ha definito "un inciucio" e "uno schiaffo a milioni di cittadini).

E tra chi ha votato a favore di Ursula, ma forse sarebbe meglio dire "avrebbe votato", c'è anche Lucia annunziata, eletta all'Europarlamento con il Pd e oggi nel gruppo S&D. Bene, Lucia Annunziata era ospite in collegamento con In Onda, il programma serale in onda su La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Ed ecco che la Annunziata ha rivelato che qualcosa, nelle procedure di voto, non ha funzionato. "Ho fatto oggi controllare dal dipartimento informatico del parlamento la carta elettronica per votare, che ieri non ha funzionato. La carta è stata cambiata. Ed è ora in corso la procedura per il recupero del voto che ho dato in aula", ha fatto sapere Annunziata. E insomma ci si chiede: è riuscita a votare per Ursula oppure no? Quale voto deve essere recuperato? Un piccolo giallo nel giorno della riconferma di Ursula.