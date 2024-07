Como, bomba carta contro la sede di FdI: l'attacco nella notte

22 luglio 2024 a

Una bomba carta è stata lanciata contro la sede di Fratelli d'Italia di Cadorago, in via Verga 2. Lo scoppio fortunatamente non ha causato feriti. E così dopo la lettera minatoria inviata alla sede Centrale di Roma, a finire nel mirino degli odiatori è stato un piccolo paese della bassa comasca.

A denunciare l'accaduto sono stati gli esponenti della lista civica. "Durante la notte la nostra Sede Lista Civica Futura-Fratelli d'Italia e Forza Italia sita in Via Verga nr.2 ha subito un atto vandalico da parte di ignoti, con un tentativo di incendio dei locali. È stata nostra premura denunciare alle forze dell'ordine l'accaduto e prendiamo le distanze da questi comportamenti. Continueremo nella nostra azione di vigilanza e nel pieno rispetto della legalità", si legge nel messaggio riportato da Il Giornale.

"Non possiamo permettere che eventi simili mettano in discussione i valori e i principi su cui si fonda la nostra società", ha dichiarato l'ex candidato sindaco Chiara Mainardi, ora all'opposizione a Cadorago. Gli inquirenti dopo aver raccolto la denuncia si sono messi alla ricerca delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire al responsabile di tale azione. La sede ospita inoltre Forza Italia e La lista civica Futura.

Nella corso della serata di ieri, dal gruppo Lista Civica Futura è stato fatto notare "che le due forze politiche che siedono in Consiglio comunale ancora tacciono". Per la lista, la mancata solidarietà da parte dei gruppi di maggioranza "non è un dimenticanza, ma è una grave omissione voluta. Ancora più grave perché evidentemente il termine legalità si accende come un interruttore ma solo come propaganda e al servizio di fini personalistici".