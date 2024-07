Francesca Pascale pronta a tornare in politica: "Sogno l'alleanza Forza Italia-Pd"

27 luglio 2024 a

Pronta a tornare in campo. In politica. Di chi si parla? Di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, fresca di divorzio dalla compagna, Paola Turci. Lo conferma la diretta interessata, interpellata da mowmag.com, a cui la Pascale spiega: "Il mio sogno è vedere Forza Italia, il mio partito di riferimento, con il Pd. E sì, sarei disposta ad entrare in politica in prima persona", ammette.

Insomma, Francesca Pascale vorrebbe una riedizione del patto del Nazareno. Lo confessa intercettata a Noto, in una sala di Palazzo Trigona, dove si teneva l'evento "Riflessioni sulla Transizione". L'ex forzista era la madrina dell'evento. Mowmag le chiede: "Alla luce delle dichiarazioni di Marina Berlusconi, che sui diritti civili ha detto di sentirsi più vicina alla sinistra, quando e se possiamo aspettarci un tuo impegno politico in prima persona?". E la Pascale risponde: "Io sono sempre stata attenta alla politica. La mia storia personale parla da sola – ci dice Francesca – Quello che ha detto Marina Berlusconi è esattamente quello che penso io. Non sono di sinistra però sui temi civili e individuali combattiamo la stessa battaglia. Vedo una Destra miope, omofoba, stupida, che non ha il polso della situazione e del paese reale, persino di gran parte del suo stesso elettorato. Mi piacerebbe impegnarmi in prima persona”.

Ma ovviamente non è tutto: "Aspetto il partito giusto, che poi sarebbe Forza Italia, ma non questa Forza Italia". Forse una Forza Italia alleata col Pd? "È il mio sogno", ammette candidamente. "Se le forze democratiche di questo Paese si unissero non saremmo qui a parlare di razzismo e di omofobia", la spara grossissima. Insomma, il futuro politico che sogna Francesca Pascale ora è chiaro, chiarissimo.