Montaruli denuncia Schlein e Pd: "Tutti zitti, coi regimi comunisti vi voltate dall'altra parte"

"Anche oggi assistiamo a un nuovo inquietante silenzio da parte del Pd: stavolta si tratta dell’omertà con cui il partito di Schlein e compagni ha accolto le espulsioni dei giornalisti della Rai dal Venezuela". Arriva da Augusta Montaruli, vice-capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, un attacco durissimo ai dem.

"Da produttori di fake news che gettano fango sull’Italia gridando alla censura a omertosi in silenzio di fronte alla censura reale che matura in Venezuela con Maduro - tuona la deputata meloniana -. Non una parola sui giornalisti espulsi tra cui quelli italiani del Tg1. L’imbarazzo di una sinistra nostalgica e ancora affezionata a certe dittature la dice lunga sul loro vero volto e anche sulle polemiche alimentate contro l’Italia e il governo Meloni".

"Non abbiamo intenzione - prosegue la Montaruli - di prendere lezioni di libertà di stampa da chi puntualmente, quando si tratta di regimi sanguinari post-comunisti, gioca a voltarsi dall’altra parte come sta avvenendo esattamente ora dove neppure un dirigente della Schlein ha proferito parola. Ai giornalisti italiani va tutta la nostra solidarietà: in vigilanza Rai porteremo la nostra vicinanza con determinazione".

Nel frattempo, in un Venezuela sempre più nel caos, l'opposizione denuncia l'escalation delle persecuzioni del regime. Nel mirino degli uomini di Maduro, rieletto presidente tra le denunce di brogli ai seggi, ci sarebbero proprio scrutatori e rappresentanti di lista che hanno partecipato al processo elettorale di domenica. "Siamo di fronte a un escalation terribile della persecuzioni contro chiunque reclami il diritto di esercitare i suoi diritti politici", ha affermato in una conferenza stampa l'avvocato Perkins Rocha. Il rappresentante legale dell'ex candidata proscritta dell'opposizione, Maria Corina Machado, attualmente passata alla clandestinità per le minacce di arresto ricevute dal governo, ha quindi denunciato "l'avvio di persecuzioni in tutto il Paese in particolar modo contro i rappresentanti di lista dell'opposizione".

"Il regime di Maduro sta arrestando i nostri rappresentanti di lista - denuncia la coordinatrice della campagna della Piattaforma Unitaria Democratica (Pud), Delsa Solorzano -. Li obbligano a firmare false dichiarazioni ma noi abbiamo già trasmesso tutti i documenti, è inutile e inaccettabile quello che stanno facendo, sono pratiche della Stasi".