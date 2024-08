Roberto Salis non va in vacanza: litiga con tutti anche ad agosto

06 agosto 2024 a

Ogni giorno decine di notifiche ci devastano le orecchie. È Roberto Salis, sindaco di I -Phone. A tarda età ha scoperto le magie della rete e ci frantuma i cosiddetti. Più su Twitter – che si chiama X, come la Decima, ma non glielo dite – che su Facebook, dove scrive di meno. Ce l’ha con gli Angelucci’s boys, che saremmo noi giovani virgulti in redazione. E non gli pare vero di poterci insultare senza beccare querele: anche perché sarebbe inutile portare in tribunale chi è palesemente fuori di testa quando parte in quarta con un telefonino in mano. Chi lo conosce bene ce lo descrive così. Dopo il primo tweet si infila in bagno. (...)



