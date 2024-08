Le damine di compagnia di Repubblica

Alberto Busacca 07 agosto 2024 a

Repubblica. Rubrica delle lettere curata da Francesco Merlo. Una poesia per Giorgia Meloni scritta da “Marinangela Stocco de’ Tor Pignattara”. Eccola qui: “Cara Giorgia, mo’ che so’ chiuse le scole, noi donne che lavoramo nun sapemo come gestì le ragazzine. Tu il probblema l’hai risolto portandotela appresso pè la Cina, e pure pè Pariggi. Se te scappa un’artra gita, poi portatte pure mi fija?”. Risposta-commento di Francesco Merlo: “Lamonarchia britannica prevede le dame di compagnia, Giorgia potrebbe introdurre le damine di compagnia”. Ecco qui. La Meloni porta sua figlia con sé e a sinistra partono le battute. La “damina di compagnia”, la chiama Merlo. E poi le critiche ai privilegi della premier, che viaggia con la bambina mentre le altre donne non sanno “come gestì le ragazzine”.



La cosa curiosa è che nel 2023, quando Gilda Sportiello, deputata del M5S, ha portato per la prima volta il figlio neonato in Aula, su Repubblica non c’erano state né battute né critiche. Ma un’intervista (giustamente) empatica. Titolo: “Sportiello a Montecitorio col bebè: nessuna mamma deve interrompere l’allattamento per lavorare”. In un anno un diritto delle donne è diventato un privilegio monarchico. Non è che dipende dal partito a cui appartiene la mamma?