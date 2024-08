Messina, insulti a Matteo Salvini dai No Ponte. Insorge la Lega: "Slogan vergognosi"

12 agosto 2024 a

Alcuni attivisti "NoPonte" hanno insultato il vicepremier Matteo Salvini mentre si trovava a Messina. Un gesto ignobile su cui la sinistra ha taciuto. E a condannare quanto accaduto ci pensa la Lega con le parole durissime del senatore Nino Germanà, commissario del Carroccio in Sicilia: "Agli attivisti dei movimenti no-ponte, evidentemente disperati, ormai non resta altro che la protesta sguaiata, volgare e offensiva pur di farsi notare. Giusto ieri hanno volgarmente imbrattato il tribunale di Messina con luci che proiettavano insulti al ministro Salvini, a cui è stato ’democraticamente augurato di affogare.

Slogan vergognosi e da cui ogni parte politica dovrebbe dissociarsi con forza, anche se presumo resteremo delusi anche stavolta. Salvini e la Lega, insieme a tutto il governo, sono al lavoro per il rilancio del Mezzogiorno che ovviamente guarda alle opportunità per la nostra isola. Qualcun altro invece farebbe meglio a guardare il cielo e cercare qualche stella cadente a cui esprimere il proprio desiderio, essendo trascorso proprio poche ore fa San Lorenzo. Con buona pace di chi perde il suo tempo a fare solo proteste pretestuose, costruiremo il Ponte anche per loro: così questi ostinati e pittoreschi no-ponte continentali potranno presentarsi puntuali alle manifestazioni". Ancora odio, il tutto ignorando le regole del dibattito democratico.