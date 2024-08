Capezzone svela lo schiaffone di Musk a Bruxelles: "Un fott*** clamoroso"

13 agosto 2024 a

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè affronta i temi che trovano spazio sui principali quotidiano nazionali. Al centro del dibattito c'è l'intervista di Elon Musk a Donald Trump. Il tycoon ha messo nel mirino Kamala Harris e di fatto ha ribadito il suo piano per il ritorno alla Casa Bianca. Ma il rosicamento per il clamoroso successo dell'operazione Musk-Trump ha subito irritato i progressisti. E così ecco che Musk è stato attaccato dall'Ue, dal Commissario europeo per il mercato interno e i servizi, Thierry Breton. L'accusa è la solita: su X vengono diffuse fake news. Come afferma Capezzone, la risposta di Musk non si è fatta attendere e in sintesi si può riassumere in un "fott*** clamoroso", sottolinea il direttore editoriale di Libero. Nel video che trovate qui di seguito ovviamente vengono affrontati diversi altri temi come ad esempio i due fronti caldi, quello di Russia-Ucraina e di Iran-Israele. Ecco la clip completa