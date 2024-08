Massimo Boldi insultato, Giorgia Meloni lo difende: "Cosa è triste da vedere"

16 agosto 2024 a

a

a

"È triste vedere come, nel mondo degli odiatori di professione, persino un semplice commento di auguri di buon Ferragosto possa scatenare insulti di massa e offese gratuite. Esprimo la mia solidarietà a Massimo Boldi, e gli mando un grande abbraccio": la premier Giorgia Meloni lo ha scritto su Instagram riferendosi agli insulti che l'attore ha ricevuto sui social dopo aver espresso degli apprezzamenti sull'operato della presidente del Consiglio.

Boldi, in particolare, aveva commentato il post nel quale la Meloni augurava a tutti buon Ferragosto, scrivendo: "Sei sempre più forte e hai cambiato e stai cambiando il nostro paese in meglio ed io non posso far altro che ringraziarti. E continuare ad alzare dalla tua parte, ti abbraccio a te e a tutta la tua famiglia". Parole che hanno scatenato l'odio di alcuni utenti. "Cos’è, ti serve un posto in Rai?”, ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: “Torna a fare cine panettoni". E ancora: “Una volta mi facevi ridere… adesso solo piangere!”.

"Meloni sei sempre più forte". Vietato dirlo: Massimo Boldi travolto da insulti e minacce

Nel mirino degli hater, tra l'altro, ci era finita anche la premier stessa. “Che caciottara, mamma mia”, ha commentato un utente. Un altro: “Quanto esibizionismo solo per distogliere l'attenzione dai gravi problemi che hanno gli Italiani”. Un altro ancora: “Vergognati, madre cristiana di sto mazzo, ipocrita, bugiarda e – addirittura – complice consapevole del genocidio palestinese”.