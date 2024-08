Daniele Capezzone, cortocircuito a Repubblica: chi usano per attaccare Meloni

21 agosto 2024 a

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè" presenta i principali temi che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Questa mattina ovviamente spazio alla corsa per le presidenziali Usa con il discorso nella notte degli Obama a sostegno di Kamala Harris. Ma a quanto pare le cose per la vicepresidente non stanno andando nel verso giusto, infatti uno dei super-finanziatori della campagna ha fatto sapere che i sondaggi non sono buoni come sembrano. Ma poi c'è anche spazio per la vicenda di Arianna Meloni con Repubblica che arruola "il peggiore dei renziani" (così il quotidiano progressista lo apostrofava qualche tempo fa), Ernesto Carbone, per attaccare l'esecutivo e il premier. "Carbone adesso è membro del Csm e così la sua voce torna utile a Repubblica per difendere l'Anm dai presunti attacchi ricevuti dalla maggioranza e dall'esecutivo, oggi siamo di fatto al giorno dell'apoteosi della redenzione renziana tra le pagine del quotidiano diretto da Ezio Mauro". Questo e tanto altro nella rassegna del direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone. Qui di seguito la clip completa.