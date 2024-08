Giorgia Meloni, epica lezione alla sinistra: "Eccomi qua, richiamate le unità!", il video

27 agosto 2024 a

Ha dovuto subire gli attacchi dalla sinistra anche durante un breve periodo di riposo. L'hanno data per "dispersa" e a suon di balle sui giornaloni progressisti le hanno fatto anche i conti in tasca sulle vacanze in Puglia in masseria. Giorgia Meloni è tornata e con un video che sta già spopolando sui social impartisce una lezione epica alla sinistra: "Eccomi qua! Sono ricomparsa! Richiamate tute le unità, sono a Palazzo Chigi".

Con queste parole precise inizia il video messaggio della premier Giorgia Meloni postato su Facebook, in cui annuncia, appunto, il ritorno a Palazzo Chigi dopo qualche giorno di vacanza. "Volevo dirvi che sono grata di aver avuto la possibilità di aver riposato un po'- continua la premier- e di aver passato del tempo con mia figlia. Sono consapevole di essere fortunata anche per questo. Ad alcuni attentissimi osservatori che hanno definito: ’la difficile estate della Meloni dico che quelle difficili sono le estati di altri, quelle di chi le vacanze non può farle. Voglio dire a tutti che farò buon uso di questa energia, anche se non ho mai smesso di essere attenta alle mie responsabilità. Sono pronta a proseguire il mio lavoro con ancora maggiore determinazione". Gufi in silenzio.