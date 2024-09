Sondaggio Mentana, FdI sfonda il 30 per cento: chi crolla dietro alla Meloni, tutti i numeri

02 settembre 2024 a

Il primo sondaggio dell'istituto Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana dopo l'estate è di quelli che fanno godere il centrodestra e in particolare Giorgia Meloni. Infatti il partito del premier cresce ancora e guadagna uno 0,5 per cento che lo porta a sfondare il muro del 30 per cento arrivando così al 30,3 per cento. Alle sue spalle ci sono brutte notizie per il Pd. Il Partito democratico infatti perde lo 0,4 per cento e scende al 22,3 per cento.

Ecco dunque l'effetto dell'estate "militante" di Elly Schlein. Di fatto la segretaria ora ha anche lanciato "l'autunno militante", se questi sono i risultati... Ma torniamo ai numeri: il Movimento Cinque Stelle guadagna lo 0,2 per cento e sale all'11,6. Bene anche la Lega che ora è all'8,5 per cento guadagnando lo 0,2 per cento. Anche Forza Italia ha il segno più e cresce dello 0,1 toccando così quota 8,4 per cento. Avs di Bonelli e Fratoianni è al 6,9 per cento facendo registrare un incremento dello 0,2. Azione di Calenda è fermo al 3,2, Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,1 e ora è al 2,3 per cento. Infine +Europa di Emma Bonino è all'1,9. Scende dello 0,2 per cento.