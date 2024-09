Tridico, l'affondo su Grillo: "M5s, sono favorevole a deroghe"

04 settembre 2024 a

"A me piacciono il simbolo e il nome del M5S, sono temi che non toccherei". Così si è espresso il presidente della sottocommissione per le Questioni fiscali e capo delegazione del Movimento Cinque Stelle al Parlamento europeo Pasquale Tridico. "Mentre il dibattito e le polemiche, purtroppo, si sono oggettivamente concentrate sulla storia del doppio mandato, ci sono tante cose interessanti che stanno succedendo nell'assemblea costituente e nel Movimento stesso - ha spiegato l'ex numero uno dell'Inps -. Sono un'evoluzione sui temi anche sul posizionamento, sulla visione strategica di lungo periodo."

Un'evoluzione, quella del M5s, che è necessaria secondo Tridico. "Un'evoluzione che un movimento deve avere - ha sottolineato l'eurodeputato - e che ci ha portato ad esempio oggi nel Parlamento europeo a essere parte del gruppo The Left che probabilmente qualche anno fa era inimmaginabile; quindi c'è stata oggettivamente un’evoluzione nella storia del Movimento, ma questo non vuol dire rinnegare i propri principi e i propri valori, che rimangono fortemente ancorati anche nello Statuto stesso del Movimento”.

Poi la stoccata su quello che è da sempre considerato uno dei capisaldi dei pentastellati. “Il doppio mandato è un argomento tra i tanti che vanno insieme ai temi, all'organizzazione, all'adesione con il territorio - ha precisato Tridico -. I temi che oggi stanno arrivando sulla piattaforma dai territori sono veramente interessanti, tantissime proposte che noi prenderemo in considerazione – ha aggiunto -. Il doppio mandato è una regola importante, tuttavia all'interno di questa evoluzione io penso, è un’opinione personale, che si possono trovare delle deroghe alla regola del doppio mandato. Ho fatto l'esempio in un mio intervento di Roberto Fico, che potrebbe essere utilizzato per candidature non di livello parlamentare, ma inferiore: mi riferisco alla Regione, mi riferisco - ha poi concluso - al Comune”.