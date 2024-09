Ilaria Salis, la replica alle parole di Orban: "È il tiranno della democrazia illiberale"

07 settembre 2024 a

"Ascoltate come parla il tiranno dell'autoproclamata 'democrazia illiberale'. Osservate il suo disprezzo per lo stato di diritto e il principio della presunzione di innocenza". Così Ilaria Salis ha risposto alle parole pronunciate da Viktor Orban in occasione del Forujm Ambrosiano di Cernobbio. Il presidente Ungherese, ospite della kermesse, aveva parlato in questi termini dell'eurodeputata di Avs: "Salis nel Parlamento europeo? È strano. È una questione italiana, se vi piace delegare questo tipo di persone è un affare vostro".

Dopo poche ore, Ilaria Salis ha voluto rispondere via social alle accuse mosse dal suo nemico giurato. "Non mi sorprende che il signor Viktor Orban trovi inaccettabile che decine di migliaia di italiani si siano opposti alla sua vendetta contro gli antifascisti eleggendomi al Parlamento europeo - ha scritto la Salis in un lungo tweet su X -, e che milioni di cittadini europei siano profondamente contrari alle sue azioni e alla sua visione del mondo. Per lui e per i suoi compari fascisti in Ungheria e nel mondo, la vera democrazia è semplicemente intollerabile".

Ilaria Salis non si pente di nulla. Anzi: rivendica il suo passato e promette nuove battaglie politiche. "Da parte nostra, la "via italiana" di cui andiamo fieri - ha sottolineato l'eurodeputata di Avs - è quella che abbiamo ereditato da chi ha combattuto per liberare il nostro Paese e l'Europa dal nazifascismo: la via della giustizia attraverso la libertà e l'uguaglianza, nel rispetto delle diversità".