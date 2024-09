Marianna Aprile, "Boccia? Sa quel che dice". Chi la appalude, tutto torna

10 settembre 2024 a

Maria Rosaria Boccia tra foto di borse di marca, citazioni di vario genere e post criptici, ora riposta anche interviste in cui sembra che il giornalista di turno le dia ragione e contezza di quanto fatto, Pochi minuti fa è apparso sulla sua pagina di lady Pompei un articolo di Fanpage intitolato: "Marianna Aprile: Sangiuliano vittima della sua arroganza, Maria Rosaria Boccia sa quello che dice”.

Non a caso la conduttrice di In Onda aveva attirato a sè alcune critiche per aver fatto un'intervista che possiamo definire "accomandante" nei confronti della sua ospite. In effetti, nel corso della puntata andata in corso lo scorso venerdì abbiamo visto una Marianna Aprile un pò diversa dal solito. Insomma, per lady Pompei nessuna domanda scomoda o pungente. Il salotto televisivo si era trasformato più che altro nel confessionale del reality Grande Fratello.

"Corruzione morale e destabilizzazione mentale": la Boccia insultava pure De Filippi e Signorini

Ma andiamo leggere le parole della giornalista rilasciate a Fanpage. "Lui è stato fregato dalla sua arroganza. Lei è molto preparata, sa quello che dice. Questa confidenza che ha con chi rappresenta le istituzioni mi ha stupito molto. Risponde alla presidente del Consiglio e la tagga. È un po' il segno dei tempi, ma comunque suona strano", ha spiegato la conduttrice che ha anche raccontato le sue prime impressioni su Lady Pompei: "L'avevo vista nell'intervista fatta a La Stampa e mi era sembrata una specie di cyborg. Diceva frasi brevi che sembravano mandate quasi a memoria e mi sono detta: "chi è questa?". Ma Marianna Aprile è davvero affascinata dalla figura dell'influencer.

"Lei è molto preparata, sa quello che dice e lo dice perché è stata tirata in mezzo dall'ex ministro: "Se lui non dice la verità, la verità la dico io". Quello che ha detto Sangiuliano, per Maria Rosaria Boccia, non è la verità", ha detto la giornalista che sembra essere rimasta molto colpita dalla personalità dell'imprenditrice campana. "Questa confidenza che ha con chi rappresenta le istituzioni mi ha stupito molto. I social sono stati il suo unico canale di comunicazione. Mi fa sorridere il fatto che una volta si chiamava l'Ansa e si dettava una nota. Ora si tagga. Ha più risultati così che con una nota. Fa sorridere ma anche riflettere perché, comunque la si pensi, Giorgia Meloni rappresenta Palazzo Chigi e il Governo e l'idea che sia una delle parti di una discussione che avviene via social, mi fa strano. Non so se mi piace".