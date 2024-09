Occupazioni, Salvini: "Tolleranza zero". FdI: "Dedicato a Ilaria Salis"

11 settembre 2024 a

"Grande vittoria per una battaglia storica della Lega": così il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, ha commentato il via libera alla Camera dell'articolo 10 del ddl sicurezza, che introduce una pena fino a 7 anni di carcere per le occupazioni abusive di immobili altrui. Una legge che è stata ribattezzata "anti-Salis" per via del passato dell'attivista, oggi europarlamentare eletta con Avs. L'ex insegnante, infatti, è accusata di aver occupato una casa popolare a Milano per diverso tempo negli anni scorsi.

"Via libera della Camera - in attesa del passaggio al Senato - per l'introduzione del nuovo reato per chi occupa abusivamente case, con una pena prevista dai due ai sette anni di carcere - ha scritto ancora Salvini sui social -. Altro che clemenza per gli abusivi, come vorrebbe una certa sinistra: tolleranza zero!". Il provvedimento approvato a Montecitorio, in particolare, introduce l’articolo 634-bis al codice penale (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui).

"Fino a 7 anni di carcere". Occupazioni, ecco la legge anti-Salis, governo col pugno di ferro

E l’articolo in questione recita: "Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma. Non è punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità".

Il via libera è stato salutato con entusiasmo anche da Fratelli d'Italia. La vicecapogruppo alla Camera, Augusta Montaruli, ha parlato di una "risposta concreta” ai proprietari di casa, “che segna un cambio di passo storico”, Mentre il deputato Antonio Baldelli ha voluto dedicare la norma “a Ilaria Salis e a tutti gli abusivi d’Italia che, nell’ingiustizia più totale, fino a oggi hanno potuto fare il buono e cattivo tempo a danno di altri, calpestando i loro diritti”. Soddisfatto il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli: "È finalmente terminata l’era delle occupazioni abusive, legate a veri e propri racket di organizzazioni politiche extraparlamentari che sfruttano il disagio abitativo chiedendo il pizzo mensile peggio della criminalità. Da oggi non ci saranno più attenuanti e salteranno le generose coperture politiche date dalla sinistra all’illegalità tollerata e spesso incoraggiata”.