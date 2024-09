Sondaggio Pagnoncelli, Elly Schlein crolla a picco: chi la supera. Ecco le cifre

15 settembre 2024 a

a

a

L'estate appena trascorsa sembra non aver attaccato in alcun modo il governo Meloni. Nonostante il caso Boccia, che ha costretto alle dimissioni l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, gli italiani mantengono altissimo il loro gradimento nei confronti dell'esecutivo. Secondo un sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, l'indice di approvazione nei confronti del governo è pari a 44. Un dato in ascesa, visto che a luglio era di 43. Gli elettori del nostro Paese premiano sia l'esecutivo sia il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al quale assegnano lo stesso punteggio come indice di gradimento.

Considerando invece i partiti che compongono la maggioranza, il quadro sembra lo stesso di qualche mese fa, Fratelli d'Italia resta il primo partito della coalizione, grazie al 27,5% dei consensi. A seguire, Forza Italia con il 9%, la Lega con l'8,2% e Noi Moderati con l'1%. Discorso diverso, invece, per il cosiddetto campo largo. Il Partito democratico resta alla guida del centrosinistra, grazie al 21,6% dei gradimenti. Poi, il Movimento Cinque Stelle - in netta ripresa rispetto alle ultime rilevazioni, con il 13,9% e, infine, Alleanza Verdi e Sinistra con il 6%. I partiti che invece formavano il fu Terzo Polo - Italia viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda - sono appaiati al 2,5%-. Più Europa al 2%.

Schlein, persino elettori e giornalisti amici la implorano di farsi capire meglio

Come detto, il leader più amato dagli italiani resta il premier Giorgia Meloni. E questo non sorprende. Ciò che invece stupisce è il sorpasso interno al campo largo, dove Giuseppe Conte - con indice di gradimento pari 30 - supera per la prima volta la segretaria del Pd, ferma a 29. Dopo il presidente del Consiglio, in questa speciale classifica troviamo il segretario di Forza Italia Antonio Tajani a 32. Matteo Salvini resta a 24 e Matteo Renzi, fanalino di coda, si deve accontentare di un punteggio pari a 13.