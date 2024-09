Open Arms, Elon Musk al fianco di Salvini: "Quel pm pazzo dovrebbe andare in galera"

14 settembre 2024 a

Dopo Giorgia Meloni e Antonio Tajani, Anche Elon Musk è uscito allo scoperto per difendere Matteo Salvini. La Procura di Palermo ha infatti chiesto sei anni di carcere per il segretario della Lega in merito alla vicenda sul caso Open Arms. E il patron di Twitter ha sfruttato il proprio social per esporsi pubblicamente a favore del vicepremier. "Quel pm pazzo dovrebbe andare lui in galera per sei anni", ha commentato sul suo profilo X.

Come detto, anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è schierata al fianco del suo alleato di governo. "È incredibile che un Ministro della Repubblica Italiana rischi 6 anni di carcere per aver svolto il proprio lavoro difendendo i confini della Nazione, così come richiesto dal mandato ricevuto dai cittadini - ha sottolineato il premier sul suo account X -. Trasformare in un crimine il dovere di proteggere i confini italiani dall’immigrazione illegale è un precedente gravissimo. La mia totale solidarietà al Ministro Salvini."

That mad prosecutor should be the one who goes to prison for 6 years — Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2024

Giorgia Meloni, però, non è l'unico alleato di governo che si è esposto pubblicamente per esprimere la propria solidarietà al segretario del Carroccio. Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha difeso a spada tratta Matteo Salvini. "Ribadisco ciò che ho detto stamane: Matteo Salvini ha fatto il suo dovere di ministro dell'Interno per difendere la legalità - ha commentato su X -. Chiedere 6 anni di carcere per questo motivo appare una scelta irragionevole e - ha concluso - per giunta senza alcun fondamento giuridico".