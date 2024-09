Gridano al regime contro chi chiede città più sicure

26 settembre 2024 a

La distanza siderale che divide la sinistra dalla destra, i progressisti dall’uomo della strada, si misura sui temi dell’immigrazione e della sicurezza. Gli intellettuali illuminati ci dicono che il governo Meloni ha un’“ossessione securitaria”, una voglia di manette, il desiderio tramutato in norma di “reprimere il dissenso”.