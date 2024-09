Maria Elena Boschi, cannonate su Conte e Travaglio: "Rai? Altri fanno accordi..."

26 settembre 2024 a

"Abbiamo scelto di tenere una linea condivisa con il Pd e continueremo a farlo. Gli altri partiti di opposizione, dopo aver avuto una posizione unitaria per settimane, si sono smarcati e si voteranno i loro nomi nel Cda. Mi pare che chiarisca una volta in più al Pd chi è affidabile e chi no".

Dalle pagine del Foglio Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, spiega la decisione dei renziani di non partecipare al voto per il rinnovo del CdA Rai e sgancia qualche siluro sul centrosinistra, in particolare sul Movimento 5 Stelle.

"Non mi sorprende l'accordo di Giuseppe Conte sulla Rai. Lo hanno già fatto sulla presidenza della vigilanza per Floridia, sul contratto di servizio e su varie nomine. Il sensale è come sempre Travaglio che è il più grande sponsor di Meloni e che ha tutto l'interesse a continuare a vendere alla Rai i programmi della società de Il Fatto Quotidiano e garantirsi le ospitate varie".

Il governo, prosegue la Boschi, "si dimostrerà molto riconoscente coi grillini sulla Rai. Noi - sottolinea - siamo stati coerenti e corretti, Conte dal primo giorno ha trattato con Meloni per i propri interessi. Noi lavoriamo con impegno alla costruzione dell'alternativa alla Meloni, altri ci fanno accordi. Con quale credibilità Conte mette veti a noi? A meno che Conte nel 2027 non voglia rinnovare a Meloni il regalo che Letta le ha già fatto nel 2022, conviene cominciare a lavorare su un programma comune. Insomma, più linea Schlein che linea Letta sulle alleanze, se si vuole vincere la prossima volta", conclude.