Ilaria Salis, Avs in frantumi: "Candidata solo perché detenuta in Ungheria"

Ora Ilaria Salis viene rinnegata anche dai suoi stessi "compagni". Ieri, martedì 1° ottobre, è andata in onda una nuova puntata di L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo. E si è discusso a lungo del tema delle occupazioni abusive di alloggi popolari. Per l'occasione, c'era ospite in studio Francesco Emilio Borrelli, deputato di Avs e attivista storico dei Verdi. E, sollecitato dal conduttore, ha espresso un giudizio severo verso chi occupa illegalmente: "Sono criminali e delinquenti".

A quel punto, gli altri ospiti presenti in studio gli hanno fatto notare che la paladina della lotta per la casa (occupata) è proprio Ilaria Salis, sua collega di partito, pur all'Europarlamento. "Non è del mio partito", ha replicato Borrelli, anche se tecnicamente non è così come sostiene. "Non la conosco, ho idee diverse da lei. Lo posso dire", ha poi aggiunto.

Borrelli, infastidito, ha poi spiegato quale sia, a suo giudizio, il vero motivo che ha portato alla candudatura di Salis tra le fila di Alleanza Verdi e Sinistra. "Lei è una indipendente. L'hanno candidata perché era detenuta in Ungheria, non per la questione della casa", ha sottolineato il deputato, spiegando così perché non sarebbe del suo partito e, di fatto, prendendo le distanze dalla candidatura di lady occupazioni.

Una circostanza, quest'ultima, che trova riscontro almeno in un episodio, al momento in cui è stato votato il secondo mandato di Ursula von der Leyen a capo della Commissione europea. Sinistra e Verdi, infatti, fanno parte di due gruppi differenti all’europarlamento di Strasburgo. E in quell’occasione, Ilaria Salis ha votato contro l’Ursula bis. Il paradosso sta nel fatto che Angelo Bonelli aveva annunciato il voto a favore di von der Leyen, convinto di aver fermato le destre.