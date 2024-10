Boldrini e Provenzano, "la catastrofica figura della sinistra in aula"

03 ottobre 2024 a

a

a

La questione Israele-Iran, con l'attesa della controrisposta israeliana: di che natura sarà? I siti nucleari iraniani sì o no? E qual è l'atteggiamento degli Stati Uniti? Il Wall Street Journal attacca Biden: "Fa deterrenza contro Israele". E poi c'è il risvolto italiano, con l'audizione in Commissioni Esteri e Difesa congiunte di Camera e Senato dei ministri Tajani e Crosetto in versione "colomboni". "Ma se la loro performance è stata debole è stata catastrofica, pessima quella della sinistra, con le varie Boldrini e i vari Provenzano scatenati in versione anti-Gerusalemme".

Il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone apre così la sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. Per poi passare ai temi di politica interna.

"A proposito di sinistra, qual è lo stato di questo campo largo? Da Folli a Sorgi a Franco firme importanti ragionano su questo. E vi ricordate Vincenzo De Luca? Le sue intemerate contro i grillini, le sue offese, 'scappati di casa', 'non sapete fare le O con il bicchiere'... Bene, ora rilascia una intervista a La Stampa e dice: 'Credo che i 5 Stelle sarebbero un alleato affidabile per il Pd'. Mmmh, va bene...".

Sabato manifestazione di esaltazione del 7 ottobre: vietata ma i pro-Palestina vogliono comunque scendere in piazza. Caos treni: "Il ministero parla di un errore nell'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione, ma certo è che ieri è stata una giornata nera per i passeggeri. E ci sono poi i dati sconvolgenti sull'automotive in Italia, con la produzione crollata e a rischio decine di migliaia di posti di lavoro".