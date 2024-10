Forza Italia, campagna acquisti e obiettivo 20%: chi entra nel partito

Enrico Paoli 06 ottobre 2024 a

Rafforzare il centro per dare una casa ai moderati. Ma anche un maggior equilibrio alla coalizione di centrodestra, tanto a Milano quanto in Lombardia. E proprio per questa ragione la campagna acquisti di Forza Italia fa registrare un nuovo importante colpo, aumentando il peso del partito in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Luca Del Gobbo, sindaco di Magenta, comune di 24mila abitanti in provincia di Milano, insieme a due assessori e a cinque consiglieri comunali ha aderito a Forza Italia. Ad annunciarlo è stato Alessandro Sorte, deputato di Fi e segretario regionale della Lombardia, assieme Enzo Tenti vice segretario regionale, nel corso dei lavori della Giornata dell’economia all’auditorium Testori della Regione. «Nuovi ingressi importanti, quindi, dopo quelli dei giorni scorsi di Filippo Campiotti e di diversi amministratori locali di Italia Viva e le adesioni, nel mese di agosto, di Deborah Giovanati e altri consiglieri municipali di Milano», spiegano i dirigenti del partito.

«Avere la possibilità di portare il mio contributo come politico e come amministratore in Fi è per me un grande onore e al contempo una grande responsabilità», afferma Luca Del Gobbo, salutato dal palco della manifestazione azzurra dalla presidente della Consulta Nazionale, Letizia Moratti, e dal segretario nazionale del partito, Antonio Tajani. «Voglio ricordare cos’è oggi Forza Italia in Lombardia: quattro senatori, dieci deputati, due eurodeputati, un sottosegretario, otto consiglieri regionali, due assessori», sottolinea Sorte, «abbiamo eletto sedici consiglieri provinciali una settimana fa, che si aggiungono ai cinque delle due province che non sono andate al voto, eletti da quasi duemila consiglieri comunali. Da qui iniziamo a lanciare la sfida per far diventare Forza Italia il primo partito del centrodestra in Lombardia. Credo che con i senior, con i giovani, con le donne e con il nostro segretario Nazionale, che ha avuto il coraggio di candidarsi in Europa, non nascondendosi come hanno fatto altri leader ma trainando il partito, con questa squadra possiamo puntare al 20%. Sappiamo che lassù c’è un signore, Silvio Berlusconi, che ci sta guardando». Letizia Moratti, intervenendo alla Giornata dell’Economia, ha ribadito l’importanza cruciale della crescita economica per garantire la tenuta e il rafforzamento del welfare italiano.

«Solo crescendo possiamo sostenere e rafforzare il nostro welfare. Dobbiamo concentrare gli sforzi per sostenere la crescita», afferma l’esponente azzurra, «tutte le componenti produttive che compongono la forza della nostra economia - grandi e piccole imprese, artigiani, professionisti - devono essere sostenute per dare impulso alla crescita. Per questo la nuova manovra finanziaria dovrà basarsi sul taglio della spesa improduttiva non sull’introduzione di nuove tasse». La Moratti ha indicato con chiarezza le priorità per un rilancio economico sostenibile e inclusivo: «Per crescere abbiamo bisogno di competenze, innovazione, un green deal pragmatico ed equilibrato, un fisco più leggero».