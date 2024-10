Maurizio Gasparri, l'affondo contro Schlein e compagni: "Muti di fronte all'antisemitismo"

06 ottobre 2024 a

"Solidarietà alle forze dell'ordine aggredite da gruppi della sinistra criminale. Orrore per le espressioni antisemite e anti Israele urlate ieri da chi sventolava le bandiere dei terroristi Hezbollah. Sconcerto per quella sinistra che va in piazza per seminare violenza ed esaltare le stragi fondamentaliste del 7 ottobre. Biasimo per Pd e dintorni, muti di fronte all'antisemitismo e alla aggressione alle divise. Rapidità nel varare subito al Senato le norme sulla sicurezza e il nuovo contratto per il comparto sicurezza difesa". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

Non solo Maurizio Gasparri. Anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto solidarizzare con le forze dell'ordine per quanto accaduto a Roma. "Esprimo la piena solidarietà, mia e del Governo, alle Forze dell'ordine, insultate e aggredite da sedicenti 'manifestanti' che usano ogni pretesto per sfogare la loro assurda violenza - ha scritto il premier su X -. È intollerabile che decine di agenti vengano feriti durante una manifestazione di piazza. Ringrazio il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia e tutti gli uomini e - ha poi aggiunto - le donne che ogni giorno lavorano per garantire la nostra sicurezza".

Stesso discorso anche per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Colle ha infatti contattato telefonicamente il Capo della Polizia per esprimere solidarietà agli agenti feriti e apprezzamento per le Forze di Polizia. "Ferma condanna e forte indignazione ha suscitato, in Italia e nel mondo, il barbaro attacco condotto da Hamas contro inermi cittadini israeliani lo scorso 7 ottobre 2023", ha detto il capo dello Stato.