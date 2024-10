Tommaso Foti contro Giuseppe Conte: "Da ospedale psichiatrico"

08 ottobre 2024 a

"Stamattina è fallito il blitz organizzato da Meloni in persona per consentire alla sola maggioranza di eleggersi il giudice della Corte Costituzionale. Li abbiamo lasciati da soli in Aula con le loro paranoie, a scovare i traditori dentro Fratelli d'Italia".

Lo scrive su X, Giuseppe Conte, dopo il nulla di fatto in Parlamento per la nomina del giudice mancante della Consulta. E quando a Tagadà, su La7, leggono in tempo reale il messaggio del capo del Movimento 5 Stelle a Tommaso Foti, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera ospite di Tiziana Panella in studio non la prende benissimo: "Questo è da ospedale psichiatrico, capisco che ha un congresso però...". "Ma come ospedale psichiatrico?", contesta la Panella. "Ma certo, traditori... ma chi va a votare è un traditore?", spiega Foti. "Nooo, intendeva la ricerca degli infami", lo corregge Daniela Preziosi, cronista politica del Domani. "Conte dovrebbe fare meno spettacolo, meno spettacolo!", insiste Foti, visibilmente adirato.

A sinistra (non solo Conte) contestano la mobilitazione dei parlamentari di Fratelli d'Italia per il voto sulla Consulta, con Francesco Saverio Marini sostenuto dal centrodestra per la poltrona di giudice mancante. Pd e 5 Stelle si sono astenuti sperando nella bagarre. La Preziosi parla addirittura di un "messaggio minatorio" da parte di Giorgia Meloni, che ha chiesto ai suoi di annullare le missioni e presentarsi in aula per non far mancare il loro appoggio al candidato. E qui Foti perde ancora la pazienza: "Non era minatorio, ho qui il cellulare, volete leggere qui i miei messaggi? Io vi sfido".