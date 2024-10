Alessandra Todde stronca Beppe Grillo. "Fa quello che gli viene meglio, il comico"

09 ottobre 2024 a

a

a

"Beppe Grillo ha fatto ciò che gli viene meglio: il comico": ci va giù pesante la governatrice della Sardegna Alessandra Todde che, intervistata dal Corriere della Sera, ha risposto così alle accuse del garante del M5s. Secondo il fondatore del Movimento, infatti, in Sardegna sarebbero state bloccate le rinnovabili e rinviata la chiusura delle centrali a carbone. Nei giorni scorsi, inoltre, Grillo ha pubblicato sul suo blog un post intitolato “Chiudere i ventilatori che c’è vento”, accompagnato da un disegno con la bandiera dei 4 mori con altrettante facce che indossano la maschera antigas. Una evidente presa in giro, insomma.

Rispondendo nel merito alle accuse, la Todde ha spiegato: "Non abbiamo rinviato o bloccato nulla. Abbiamo fermato la speculazione. La Sardegna chiuderà le centrali a carbone e farà la transizione ecologica. L’ambiente e il paesaggio sono beni primari e identitari. E sono valori fondanti anche per la comunità Cinque Stelle". E ancora: "Siamo orgogliosi di aver presentato un modello virtuoso basato sulla tutela dell’ambiente senza ulteriore consumo di suolo evitando di trasformare la Sardegna in un paesaggio industriale senza regole".

"Ha un'incredibile faccia tosta". Solo insulti: la Todde insulta Calderoli, gelo a La7 | Video

A seguire un'altra frecciatina a Grillo: "È chiaro che non conosce la situazione della Sardegna. Noi abbiamo impostato la nostra transizione su un piano energetico regionale con regole chiare su aree idonee e sulla società energetica regionale che approveremo entro 120 giorni". Quando il giornalista del Corsera le ha ricordato che "Grillo l'aveva voluta nel governo Draghi", lei ha replicato: "Grillo non mi ha voluta da nessuna parte. La mia non è una critica a lui ma al modello a cui vorrebbe riportarci. Dobbiamo guardare avanti per costruire un nuovo M5S in cui i cittadini sono al centro del progetto. Lasciamo ad altri il ricordo del partito padronale".