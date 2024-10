Conti spiati, Guido Crosetto si sfoga: "Ecco perché è molto grave"

12 ottobre 2024 a

La vicenda che ha visto protagonista un funzionario di una filiale di Banca Intesa nel barese ha scosso l'opinione pubblica. E ha portato molti autorevoli analisti a interrogarsi sui pericoli dello spionaggio. Un tale, Vincenzo Coviello, ha controllato per più di due anni i conti bancari di importanti personalità del mondo della politica, dell'imprenditoria, dello sport e dello spettacolo. In particolare, gli esponenti delle istituzioni proprio perché l'istituto bancario per cui lavorava aveva una partnership con il Parlamento. Alcuni, come Angelo Bonelli, hanno addirittura attaccato il presidente del Consiglio perché ha osato lamentarsi di essere stata spiata. Per il portavoce dei Verdi si starebbe comportando da vittima per un tornaconto politico. Niente di più assurdo.

Tra i politici spiati dal funzionario pugliese c'era anche Guido Crosetto, insieme a sua moglie. E, dopo essere venuto a conoscenza di questa notizia, ha voluto condividere il suo pensiero sui social. "Spiare i conti correnti, le carte di credito, i movimenti bancari, significa sapere tutto di una persona e della sua famiglia - ha scritto su X il ministro della Difesa -. Tutto ciò che fa, tutte le sue abitudini. Significa sapere in che ristorante o pizzeria potrei trovarlo oppure dove andrà in vacanza. Significa conoscere la scuola dei figli, dove la moglie fa la piega, dove la famiglia fa la spesa. Significa - ha poi aggiunto - conoscere la sfera intima e privata di ognuno".

"Gravissimo per chiunque - ha proseguito Crosetto -. E tutti dovremmo condannare e scandalizzarci. Anche, consentitemelo, quando si parla di Giorgia Meloni e Guido Crosetto, al di là del fatto che siano Premier o il Ministro della Difesa, pro tempore. Per quanto ci riguarda abbiamo altre cose serie di cui occuparci, abbiamo problematiche nazionali e internazionali che assorbono le nostre vite e le nostre energie e - ha concluso - vorremmo avere almeno la serenità per farlo al meglio".