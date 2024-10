Il maestrino Letta "resuscita" in Spagna per attaccare Giorgia Meloni

15 ottobre 2024 a

Enrico Letta (ex presidente del Consiglio) dopo aver perso il palco politico italiano non disdegna di dire la sua sull’attività dell’attuale governo: e intervistato dal quotidiano spagnolo El Pais si mette a fare il maestrino e spiegare all’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni cosa deve fare. La legge di bilancio «deve farla bene e non in termini demagogici o populisti, come normalmente parla», «ha commesso il grande errore di non votare per Von der Leyen, l’Italia non può restare a margine».

Letta - dopo essere stato defenestrato dal Pd - ha trovato accoglienza a Parigi (Paris School of International Affairs, Sciences Po), mentre da qualche settimana è stato nominato nuovo preside della IE School of Politics, Economics and Global Affairs di Madrid. Il nuovo incarico inizierà il 20 novembre.