Open Arms, Angelo Bonelli insulta Valditara: "Zero in condotta, servono lezioni di recupero!"

18 ottobre 2024 a

"Oggi a Palermo è andato in scena un fatto di una gravità inaudita: mezzo governo, con i ministri leghisti Calderoli, Giorgetti e Valditara, è sceso in piazza a protestare contro la magistratura in solidarietà a Matteo Salvini. Invece di governare, questo governo sceglie di attaccare un altro potere dello Stato, non accettando l'esito della giustizia, e aprendo così un pericoloso conflitto con la magistratura per difendere il proprio leader". Così in una nota il portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Avs Angelo Bonelli. Toni ipertrofici, grotteschi, a tratti ridicoli. Insomma, i toni che sono un po' la cifra distintiva del "Verde".

"È gravissimo - ha proseguito Bonelli - vedere un ministro dell'Istruzione, che dovrebbe insegnare agli studenti il rispetto delle leggi e delle istituzioni, partecipare a una protesta contro la magistratura. Valditara, che ha reintrodotto l'educazione civica nelle scuole, dovrebbe essere il primo a rispettare la separazione dei poteri. Questo comportamento è una vergogna e dimostra la totale inadeguatezza del ministro a svolgere il suo ruolo: per questo motivo, dovrebbe dimettersi immediatamente". Arieccole, insomma, le richieste di dimissioni. Un cliché.

Secondo il portavoce dei Verdi, il partito guidato da Salvini avrebbe dichiarato guerra alle toghe. "La Lega, e con essa una parte del governo, ha oggi dato dimostrazione di aver scelto la strada dello scontro frontale con lo Stato - ha tuonato Bonelli -. Non solo mette 'sotto processo' il processo, ma ha anche contribuito a creare un clima di tensione tale che la pm Giorgia Righi, che ha richiesto sei anni di condanna per Salvini, è stata messa sotto scorta a causa delle minacce ricevute. Il rispetto della separazione dei poteri è un principio fondamentale di ogni democrazia, e vedere ministri che si schierano contro questo principio è semplicemente inaccettabile. Al ministro Valditara - ha concluso - va 'zero in condotta' e gli suggerirei di iniziare quanto prima delle lezioni di recupero sulla Costituzione". La sparata ipertrofica è terminata.